Rüşvet operasyonunda şaşırtan manzara

Saray yavrusu gibi bir ev..Altın kaplama tablolar, mobilyalarhatta tuvalet ve lavabolar.

Saray yavrusu gibi bir ev..

Altın kaplama tablolar, mobilyalar

hatta tuvalet ve lavabolar..

Rusya'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda polis ekiplerinin karşılaştıkları manzara, görenleri hayrete düşürdü.

Rusya İçişleri Bakanlığına bağlı Trafik Şubesi Müdürü ve emri altında

çalışan 35'ten fazla trafik polisini gözaltına alındı. Operasyon kapsamında müdürün evinde yapılan aramalarda sahip olduğu Lüks araçların yanı sıra, kendisine

ev değil resmen bir yavru saray inşa ettiği ve hatta evde yer alan tuvaletlerin bile altın kaplama olduğu ortaya çıktı..

Ayrıca trafik şube müdürünün rütbesini ve yetkisini aşan olaylara karıştığı, mafya organizasyonlarıyla bağlantısı olduğu ve yaptığı işler karşılığında para aldığı öne sürüldü..

Operasyonun ardından 35'ten fazla polis

hakkında soruşturma başlattı..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı