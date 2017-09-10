İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 47 kişinin işlemleri devam ediyor.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenyurt'ta tapu işlemleri için rüşvet alma ve verme iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında bazı tapu müdür yardımcıları, memurlar ve emlakçıların da bulunduğu 47 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi.



Sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.



Mali Şube ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 kişinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürüyor.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tapu işlemleri için rüşvet alma ve verme iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında tapu müdür yardımcısı ve memurlar ile emlakçıların da bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 47'si gözaltına alınmıştı.