Rüşvet iddiasıyla Bodrum Vergi Dairesi müdürü gözaltına alındı - Haberler
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Rüşvet iddiasıyla Bodrum Vergi Dairesi müdürü gözaltına alındı

Rüşvet iddiasıyla Bodrum Vergi Dairesi müdürü gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vergi dairesi müdürü S.O. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vergi dairesi müdürü S.O. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet veren ve aracı olan 2 kişi daha gözlatına alınırken, 200 bin lira nakit para ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı ileri sürülen Bodrum vergi dairesi müdürü S.O., teknik ve fiziki takibe alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri D.E.'nin A.A. aracılığıyla vergi dairesi müdürü S.O.'ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Polis ekiplerince 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, ekiplerin yaptığı aramada hem makam odasında hem de şüpheli A.A.'nın aracında toplam 200 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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