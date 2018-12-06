Rüşvet Alırken Yakalandı

Niğde'de vergi dairesinde bir memur rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğüne giderek müracaatta bulunan R.B. isimli vatandaş, Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışan M.Ç. isimli memur yapılacak iş ve işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek şikayetçi olduğunu bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ilgili kurumda alınan tertibat sonucu M.Ç. isimli memur, vatandaştan 500 TL rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)