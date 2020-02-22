Rüsubat kaynaklı taşkın zararlarına son

22.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:15

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşkınlarda sel sularının getirdiği ağaç, dal, kütük gibi malzemelerin köprü ve menfezleri tıkamasıyla yaşanan taşkınlara son vermek üzere geçirgen bent uygulamasını hayata geçiriyor. Geliştirilen iki modelin ise patent başvuruları yapıldı.



Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen taşkınların en büyük sebeplerinden birini taşkın suyuyla birlikte yukarı havzalardan gelen ağaç, dal, kütük vb. odunsu malzemelerin köprü ve menfezleri tıkayarak barajlama yapması oluşturuyor. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak dünyada son yıllarda geçirgen bentlerin yapımına ağırlık verilmiş ve ülkemizdeki ilk geçirgen bent uygulaması ise Rize'de yapılmıştı.



Patent başvuruları yapıldı



Bu bağlamda DSİ Rize Bölge Müdürlüğü, rüsubat tutucu geçirgen bentlerin AR-GE çalışmaları kapsamında 2 farklı model tasarladı ve patent başvurularını yaptı. Söz konusu fikri eserlerin deneyleri Rize Bölge Müdürlüğü hidrolik laboratuvarında tamamlanarak, Dalgakıran ayaklı modelin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patenti alındı. Gemiburnu tip model ise Uluslararası patent başvurusu aşamasında bulunuyor.



Rüsubat kaynaklı taşkınlar engellenecek



Sel meydana geldiği durumlarda önüne gelen odunsu materyalle hızla tıkanan bentlerinin sıklıkla iş makinaları ile temizlenmesi gerekiyor, bu durum ise bentlerin işletilmesini zorlaştırıyor. Geliştirilen bu iki geçirgen bent modeli ile rüsubat kaynaklı taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesindeki taşkın sorununun çözümüne yönelik olarak çok sayıda öncü ve yenilikçi proje üreten DSİ, geçirgen bentlerin yanında, moloz bariyerleri, taşkın müzesi, taşkın acil müdahale ekibi, mobil taşkın koordinasyon merkezi, taşkın müdahale planı, deniz dalgalarının nehir taşkınlarına etkisi projesi, taşkın ve heyelan erken uyarı pilot çalışmaları, bölge menfezlerinin büyütülmesi kararı, pürüzlülük katsayısının revizyonu çalışmaları gibi birçok projeyi hayata geçirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA