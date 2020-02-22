Rüsubat kaynaklı taşkın zararlarına son

22.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:01

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sel sularının getirdiği ağaç, dal, kütük gibi malzemelerin köprü ve menfezleri tıkamasıyla yaşanan taşkınlara son vermek amacıyla 2 farlı modelde geçirgen bent uygulaması geliştirdi.

Özellikle Doğu Karadeniz'de meydana gelen taşkınların en büyük sebeplerinden birisi, taşkın suyuyla birlikte yukarı havzalardan gelen ağaç, dal, kütük gibi odunsu malzemelerin köprü ve menfezleri tıkaması oluşturuyor. Bu sorunun çözümüne yönelik dünyada son yıllarda geçirgen bentlerin yapımına ağırlık verilirken, Türkiye'de ilk geçirgen bent uygulaması Rize'de yapıldı.

PATENT BAŞVURULARI YAPILDIBu bağlamda DSİ Rize Bölge Müdürlüğü, rüsubat tutucu geçirgen bentlerin Ar-Ge çalışmaları kapsamında 2 farklı model tasarladı ve patent başvurularını yaptı. Söz konusu fikri eserlerin deneyleri Rize Bölge Müdürlüğü hidrolik laboratuvarında tamamlanarak, 'Dalgakıran' ayaklı modelin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patenti alındı. 'Gemiburnu' tip model ise uluslararası patent başvurusu aşamasında bulunuyor.RÜSUBAT KAYNAKLI TAŞKINLAR ENGELLENECEKSel meydana geldiği durumlarda önü, gelen odunsu materyalle hızla tıkanan bentlerinin sıklıkla iş makinaları ile temizlenmesi gerekiyor, bu durum ise bentlerin işletilmesini zorlaştırıyor. Geliştirilen bu iki geçirgen bent modeli ile rüsubat kaynaklı taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle son yıllarda Karadeniz bölgesindeki taşkın sorununun çözümüne yönelik olarak çok sayıda öncü ve yenilikçi proje üreten DSİ, geçirgen bentlerin yanında, moloz bariyerleri, taşkın müzesi, taşkın acil müdahale ekibi, mobil taşkın koordinasyon merkezi, taşkın müdahale planı, deniz dalgalarının nehir taşkınlarına etkisi projesi, taşkın ve heyelan erken uyarı pilot çalışmaları, bölge menfezlerinin büyütülmesi kararı, pürüzlülük katsayısının revizyonu çalışmaları gibi birçok projeyi hayata geçirdi.

Kaynak: DHA