Rüştü Reçber Sivas'ta Öğrencilerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 'İşte o an' projesi kapsamında Türk milli takımının eski kalecisi Rüştü Reçber öğrencilerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerin spor tarihinin geçmiş ve hafızalara kazınmış olayların öykülerini bizzat kahramanlarının dilinden dinleme imkanı bulabilmeleri için gerçekleştirdiği 'İşte o an' projesi kapsamında Türk Milli Takımının eski kalecisi Rüştü Reçber Rüştü Reçber, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda eski kaleci Rüştü Reçber futbola başlama öyküsü ve futbol hayatı boyunca unutamadığı anları paylaştı. Futbol kariyeri hakkında konuşan Reçber, Bir insanın kariyeri başlangıç ve bitiriş olarak önemlidir. Ben şanslı insanlardan birisiyim. Başladığım nokta Antalyaspor, Fenerbahçe, Barcelona ve bırakırken de Beşiktaş. Profesyonel 22 yıllık futbol kariyerimde 19'u en üst seviye takımlarda geçti. Bu nedenle çok şanslıyım. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli takımlarında oynamışım. Böyle bir kariyere sahip olabilmek önemlidir. Ayrıca 16 yıl da Türk milli takımda oynayabilmek, kendimi seçilmiş insanlardan birisi olarak görüyorum dedi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM

Öğrencilere hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini vurgulayan Reçber, Barcelona benim için ulaşmak istediğim bir yerdi ve ulaştım. Hani bazen biz söyleriz ya 'hayallerinizden vazgeçmeyin'. Gerçekleşmeyecek diye düşünüyorsunuz ama gerçekleşiyor. Barcelona benim çocukluğumun takımıdır. Ben de düşündüm olur mu diye. Ama oldu. Hayallerinizden vazgeçmeyin diye konuştu.

1993 yılında Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını söyleyen Reçber, Galatasaray'dan 2 kez teklif aldım. Birincisi 1993 yılında ikincisi ise Fenerbahçe'den ayrıldığım zaman aldım. Ama gitmem doğru olmazdı. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabetin boyutlarını biliyordum. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet bambaşkadır. Ne kendimi yaralayayım dedim. Ne de insanları yaralayayım diye düşündüm ve o yüzden gitmedim ifadelerini kullandı.

YABANCI SAYISINA KARŞI BİR İNSANIM

Türkiye'deki yabancı kuralı hakkında da konuşan Reçber, Yabancıya karşı bir insan değilim. Ama yabancı sayısına karşı bir insanım. Futbolumuzu yönetenlerin, futbolumuza yön verenlerin aslında atmış olduğu yanlış bir adımdır. Bu adımdan da biran önce dönülmez ise biz ruhumuzla ve duygularımızla oynayan bir milli takımı görmekte çok zorlanacağız dedi.

Program sonunda ise koltuk numarasına göre yapılan çekiliş ile 3 öğrenciye Rüştür Reçber imzalı milli takım forması hediye edildi. Ayrıca Rüştü Reçber'e 58 numaralı Demir Grup Sivasspor forması hediye edildi. - Sivas