Rüştü Reçber, koronavirüsü yendi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Rüştü'nün test sonuçları çok şükür negatif." ifadesini kullandı.

Işıl Reçber, tedavisini tamamlayanların immün plazma yöntemiyle diğer hastalara yardımcı olabildiğini aktararak, "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüğüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sağlık Bakanlığının tedavi protokolünün çok iyi olduğuna dikkati çeken Işıl Reçber, şunları kaydetti:

"Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim. Hem bilgi hem de düzeltme olsun. Kim olursanız olun, hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Koronavirüs tedavisinde hem Türkiye'de belirlenen ve hem de tedavide başarılı ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar. Özel, vakıf veya devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere iki ayrı tedavi uygulanıyor."

Kaynak: AA