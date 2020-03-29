Rüştü Reçber'in Barcelona Günleri Türk Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Rüştü Reçber, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performansın ardından tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve FC Barcelona tarafından transfer edilmişti. Rüştü'nün 2002-03 sezonunda Camp Nou'da geçirdiği sezondan dikkat çeken anlar karşınızda!

Türk Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Rüştü Reçber, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performansın ardından tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve FC Barcelona tarafından transfer edilmişti. Rüştü'nün 2002-03 sezonunda Camp Nou'da geçirdiği sezondan dikkat çeken anlar karşınızda! Kaynak: Dugout