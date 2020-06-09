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Rüştü Reçber'den kalecilik önerileri Açıklaması

Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, günümüzde kulüplerin ayağı iyi olan kaleciyi tercih ettiğini söyledi.

Rüştü Reçber'den kalecilik önerileri Açıklaması
09.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:50

Eski A Milli Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber, günümüzde kulüplerin ayağı iyi olan kaleciyi tercih ettiğini söyledi.

Paris Saint-Germain Kulubü resmi altyapısı "Paris Saint-Germain Academy Turkey"in sorularını yanıtlayan Rüştü Reçber, kendisinin 16 yaşında kaleci olmaya karar verdiğini belirterek, "Kaleci antrenörünü Antalyaspor'da gördüm. Yaşım 19-20 civarındaydı. Günümüzde kulüpler ayağı iyi olan kaleci arıyor. Önceden öyle bir şey yoktu." dedi.

Reçber, son 20 yılda kulüplerin kalecilik seviyesi iyi olmasa da ayağı iyi olduğu için file bekçisini tercih ettiğini dile getirdi.

"Artık üst seviyede maç alan kaleci seviyesi çok azaldı." diyen Reçber, "Eskiden bir turnuvada kaleci takımını şampiyon yapabilirdi, bu geride kaldı. Takımlar şu an sadece kalecilik mesleğini doğru yapan isimleri alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı çok beğendiği kaydeden Reçber, "Yaşı küçük ama uzun yıllar milli takımımızı koruyacak, Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Reçber, şunları söyledi:

"Ailelerin, çocuğu 'futbolcu olacak' diye şartlandırmaması gerekiyor. Futbolu seven, yapan, diğer taraftan eğitimini bırakmayan nesil olsun. Bu işin temeli çalışmak, inanmak ve öz güven. Yeteneğinizle bu unsurları bir araya getirirseniz niye iyi futbolcu olmayasınız."

Kaynak: AA

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