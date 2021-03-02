Rust: Console Edition Teaser fragmanı yayınlandı

Yayıncı Double Eleven ve geliştirici Facepunch Studios, 2021 yılında PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak olan Rust: Console Edition için resmi tanıtım fragmanını yayınladı.

Hayatta kalma oyunu Rust, ilk olarak 2013 yılının Aralık ayında üzerinden PC için Erken Erişim'de piyasaya sürüldü ve ardından Şubat 2018'de tam sürüm olarak yayınlandı.

Rust: Console Edition Teaser Fragmanı

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Kaynak: Playerbros