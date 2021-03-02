Rust: Console Edition Teaser fragmanı yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rust: Console Edition Teaser fragmanı yayınlandı

02.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:19
Rust: Console Edition Teaser fragmanı yayınlandı

Resmi tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yayıncı Double Eleven ve geliştirici Facepunch Studios, 2021 yılında PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak olan Rust: Console Edition için resmi tanıtım fragmanını yayınladı.

Hayatta kalma oyunu Rust, ilk olarak 2013 yılının Aralık ayında üzerinden PC için Erken Erişim'de piyasaya sürüldü ve ardından Şubat 2018'de tam sürüm olarak yayınlandı.

Rust: Console Edition Teaser Fragmanı

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/6FLZQX56_MQ#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rust: Console Edition Teaser fragmanı yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:19:42. #1.16#
title