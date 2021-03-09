Rust Console Edition PS4 ve Xbox One olarak oyunseverler ile buluşacak
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Rust Console Edition PS4 ve Xbox One olarak oyunseverler ile buluşacak

09.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:28
Rust Console Edition PS4 ve Xbox One olarak oyunseverler ile buluşacak

Hayatta kalma oyunu olan Rust Console Edition 2013 yılından bu yana PC'de oynanabilir. Son aylarda yoğun ilgi gören oyun sonunda PS4 ve Xbox One platformlarına da gelecek. Bu karar oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Çok oyunculu sistemi ile hayata tutunmaya çalışılan bir oyun olarak karşımıza çıkan Rust Console Edition, ilk olarak 2013 senesinde PC platformu için piyasaya sürüldü. Oyun yıllar sonra uzun bir bekleyişin ardından nihayet konsol içinde piyasaya sürülecek.

RUST, PS4 VE XBOX ONE İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

Tasarlayıcı Rust Console Edition'ın şu sıralarda süren kapalı beta'nın sonrasında ilkbahar aylarında PS4 ve Xbox One için oyunu tam sistem halinde bu plaftormlara getireceğini açıkladı. Konsol platformlarına özel olarak yayınlanan teasar fragmanı aksiyonlar ile dolu kıyamet sonrası olacak olan dünyayı tanıtıyor. Oyunseverlerin oyundaki rakiplerine karşı ve doğadaki olan olaylara karşı hayatatutunabilmek için son derece dikkatli olmaları gerekecek diyebiliriz.

Rust Console Edition, kıyamet sonrası yaşanacak olan hayatta sınırlı düzeyde verilen kaynaklar içeren bir adada geçmekte. Oyuncuların bu oyun kapmasında tek gayeleri hayatta kalabilmek ve açlık, susuzluk ve don gibi engelleri aşmaları gerekiyor. Oyun genelinde yapılacak ilk şeyler ateş yakmak, barınak inşa etmek ve et için hayvanları avlamak olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Diğer oyuncular ile bir olup kasaba oluşturarak kendinizi ve alanlarınızı diğer oyunculardan korumak ve altın için onları yok etmelisiniz.

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