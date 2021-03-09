Rust: Console Edition İlkbaharda çıkış yapacak

Yayıncı Double Eleven ve geliştirici Facepunch Studios, Rust: Console Edition'ın bu ilkbaharda PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya çıkacağını duyurdu. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca konsollarda kapalı beta aşaması devam ediyor olacak.

Hayatta kalma oyunu Rust, ilk olarak Aralık 2013'te Steam üzerinden PC için Erken Erişim'de piyasaya sürüldü ve ardından Şubat 2018'de tam sürüm yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Rust: Console Edition Teaser fragmanına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros