Rusların yıllık kripto para işlem hacmi 5 milyar dolar - Haberler Ekonomi
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Rusların yıllık kripto para işlem hacmi 5 milyar dolar

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusların yıllık kripto para işlem hacmi 5 milyar dolar

Rusya Merkez Bankası, Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacminin yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde olduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankası, Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacminin yaklaşık 5 milyar Dolar düzeyinde olduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki kripto para birimleri ve madencilik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rusların yabancı menkul kıymetlere yapılan yatırımlarının geçen yıl 6,3 milyar dolar düzeyinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "Rusya'da vatandaşların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi, yabancı menkul kıymetlere yapılan yatırımlara yaklaşarak, yaklaşık 5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konusu hacmin tümüyle dijital para birimlerine akış olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ticaret cirosuna ilişkin veriler, alternatif alım ve satışları yansıtabilir. Ayrıca, bu hacmin bir kısmı, madencilik sonucunda elde edilen dijital para biriminin satışından oluşmaktadır." denildi.

Rus yasalarına göre, ülkede mal ve hizmetler için ödemelerde kripto para kullanılması yasakken, şirketlerin ve bireylerin dijital finansal varlıklar olarak kripto paralara yatırım yapmaları serbest durumda.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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