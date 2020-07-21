Rusların vazgeçilmez "yazlık evleri Antalya" misafirlerini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusların vazgeçilmez "yazlık evleri Antalya" misafirlerini bekliyor

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, uçuşların başlamasıyla ülkelerinden çok sayıda kişinin tatil için yine Türkiye'ye geleceğini düşünüyor.

21.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:02

Antalya'da yaşayan yerleşik Ruslar, uçuşların başlamasıyla ülkelerinden çok sayıda kişinin tatil için yine Türkiye'ye geleceğini düşünüyor.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 35'ini Ruslar oluşturuyor. Son üç yılda büyük artışın yaşandığı; geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirin geldiği turizm kenti, deniz, kum ve güneş tatilinin yanı sıra doğa ve kültür özellikleriyle de öne çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası uçuşların durdurulması, Türkiye'de yaşayan Ruslar ile ülkelerindeki sevdikleri, akrabaları ve arkadaşları arasındaki özlemi büyüttü.

İki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması için atılan adımlar, Antalya'daki yerleşik Rusları sevindirdi.

"Ruslar valizlerini hazırladı, bekliyor"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın Ruslar için önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Rusların Antalya'ya hasret kaldığını aktaran Balcı, Rus turistlerin kente gelmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

Geçen yıllara göre daha fazla Rus turistin Antalya'ya gelmesini beklerken salgının ortaya çıktığını anlatan Balcı, "Şu anda uçuşların başlayacağı yönünde açıklamalar yapılıyor. Ruslar, valizlerini hazırladı, bekliyor. Bizler Türkiye'ye ve Antalya'ya çok alıştık, Antalya'yı yazlık ev olarak görüyoruz. Rusya'da herkes böyle düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Rusların Antalya'yı çok sevdiğini, bir Rus'un yılda birden fazla kez Antalya'ya geldiğini vurgulayan Balcı, kentte verilen hizmetin kaliteli, fiyat açısından da uygun olduğunu kaydetti.

"Antalya çok çeşitli turizm imkanı sunuyor"

Balcı, çok sayıda Rusun tatil için rezervasyonlarını yaptırmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Antalya, tatilcilere alternatif turizm seçenekleri sunuyor. Kentte sadece deniz, kum ve güneş bulunmuyor. Antalya sadece 5 yıldızlı otellerden ibaret değil. Burada kültür, spor, inanç turizmi var. Tatil yaparken sadece denize girip güneşlenmiyoruz. Spor yapıyor, Likya yollarında yürüyoruz. Demre'de bizim için çok önemli olan Aziz Nikolas Kilisi var. İnanç turizmi için çok önemli. Antalya bizlere çok çeşitli turizm imkanı sunuyor. Ruslar her geldiğinde yeni bir şey keşfediyor."

Kovid-19 konusunda da Antalya'nın güvenli bir kent olduğunu ifade eden Balcı, vaka sayısının az olduğunu, belirlenen kurallara uyulduğunu vurguladı.

Balcı, sağlıklı ve güvenli tatil için Antalya'nın çok uygun olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye gelmek için sabırsızlanıyorlar"

İki yıldır Antalya'da yaşayan yerleşik Rus Anton Orlov da Rusya'da çok fazla kişinin Türkiye'ye gelmek istediğini aktardı.

Görüştükleri arkadaşlarının uçuşların başlamasını merakla beklediğini anlatan Orlov, "Antalya, tatil için ideal bir kent. Konforlu bir tatil sunuyor. Deniz, hava her şey çok güzel." dedi.

Antalya'nın kültür ve eğlenceli spor alanları açısından da zengin olduğuna dikkati çeken Orlov, "Burada sadece otele kapanmıyoruz. Tarihi ve kültür turizmi açısından çok zengin bir kent. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ayrıca macera tutkunları için de ideal bir kent. Rafting rotasını keşfettik, iki yıldır da burada rafting yapıyoruz." diye konuştu.

Yerleşik Rus İvan Vinogradov ise Antalya'ya, yerleşmeden önce tatil için geldiğini kaydetti. Türkiye'nin eşsiz doğa güzelliğine, zengin kültür ve mutfağa sahip olduğunu belirten Vinogradov, Rusya'daki arkadaşlarının da Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını bildirdi.

Lena Vinogradov da Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok sevdiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Rusya'dan çok sayıda arkadaşının Türkiye'ye gelemediğini belirten Vinogradov, "Ruslar için Türkiye çok güzel ve özel bir ülke. Buraya gelmek için hazır olarak bekliyorlar. Uçuşların başlayacağı tarih açıklanır açıklanmaz, havalimanlarına koşacaklar." dedi.

Vinogradov, verilen hizmetlerin hem kaliteli hem de çok çeşitli olduğunu ifade etti.

Türk insanının misafirperver olduğunu vurgulayan Vinogradov, insanların aynı dili konuşmasa da anlayışlı ve saygılı şekilde ilişkilerini sürdürdüklerini belirtti.

Rusların vazgeçilmez 'yazlık evleri Antalya' misafirlerini bekliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Dünya
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Magazin
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Emre Çolak'ın formasını giydiği, 'Türkler' lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü
Emre Çolak'ın formasını giydiği, "Türkler" lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Bülent Turan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Murat Dalkılıç Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Selçuk İnan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Rusların vazgeçilmez "yazlık evleri Antalya" misafirlerini bekliyor - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 13:08:53. #1.14#
title