Rusların vadesi geçmiş borçları 2016'dan bu yana en yüksek seviyesinde
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Rusların vadesi geçmiş borçları 2016'dan bu yana en yüksek seviyesinde

Rusların vadesi geçmiş borçları 2016'dan bu yana en yüksek seviyesinde
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rus vatandaşlarının vadesi geçmiş borçları 1 Nisan itibarıyla 1 trilyon 23 milyar rubleye ulaşarak Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rus vatandaşlarının vadesi geçmiş borçları 1 Nisan itibarıyla 1 trilyon 23 milyar rubleye ulaşarak Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, Rusların vadesi geçmiş borçları 1 Ocak'tan 1 Nisan tarihine kadar yüzde 4,5'lik artış kaydetti.

Rusların, vadesi geçmiş borçları mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 23 milyar rubleye çıkarken Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi de görmüş oldu.

Söz konusu dönemde, Rusların bankalara olan toplam borçları ise yüzde 2,2 artarak 20,7 trilyon rubleye ulaştı.

Rus ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte geçen yıl yüzde 3,1'lik küçülme yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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