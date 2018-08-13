Rusların Ülkelerine Geri Dönmesi İçin Teşvik Paketi Açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğu bölgelerinde nüfusun arttırılması için talimat vererek yeni bir teşvik paketi açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğusunda yeniden iş gücünü arttırmaya yönelik yapılan çalışmalardan sonra teşvik paketini imzaladı. Buna göre Rusya'nın uzak doğu ve doğu bölgelerinde azalan nüfusun arttırılmasına yönelik yeni istihdam alanları açılacak. Bölgelerdeki yatırımcıların iş gücünü arttırmalarına yönelik teşvikler verilecek. Çocuklu ailelere sosyal yardımlar ve mortgage kredileri verilecek. Yeni doğacak olan çocuklar için de ayrı sosyal yardımlar, çok çocuklu ailelere sosyal yardım ve vergi indirimleri uygulanacak. Ayrıca bölgelerdeki yerel yönetimlere destekler arttırılarak bu yardımların ulaştırılması kolaylaştırılacak.

Ruslar ülkelerine geri dönecek

Putin'in açıkladığı ve onayladığı teşvik paketine göre Rusya'nın doğu ve uzak doğusunda azalan nüfusun yeniden arttırılması için en önemli çalışma Rusların ülkelerine ve doğu bölgelerinde bulunan şehirlerine geri dönmelerini sağlamak oldu. Buna göre Rusya dışında yaşayan Rusya vatandaşlarının geri döndürülmesi için yeni iş alanları açılacak, geri dönenlere vergi indirimleri, yeniden yaşam alanlarının kurulmasına destek, iş kurmak isteyenlere mali destek ve vergi indirimleri gibi birçok avantajlar sağlanacak. - MOSKOVA