Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi'yi bombaladığı bildirildi.

Açıklamada, kentin Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığı belirtildi.

Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altında 2'si çocuk 9 sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Sumi, 112, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title