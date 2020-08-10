Rusların "turizmin başkentindeki" tatil özlemi sona erdi Türkiye, Rusya ile uçak seferlerin yeniden başlamasıyla Rus turistler için de "güvenli tatilin" adresi oldu.

Türkiye, Rusya ile uçak seferlerin yeniden başlamasıyla Rus turistler için de "güvenli tatilin" adresi oldu.

Geçen yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında başta yer alan Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Rusları ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 5 aylık aradan sonra Rus turistler, ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya başta olmak üzere tatil merkezlerine gelmeye başladı.

Moskova Sheremetyevo Havalimanı'ndan Antalya için kalkan uçak, 519 yolcusuyla saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Arkadaşları ya da aileleriyle kente gelen yolcuların oldukça mutlu oldukları görüldü.

Gün içinde Antalya'nın yanı sıra Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum ve Dalaman'a da Rus turistler geldi.

İlk cümleleri "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik" oldu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında havalimanından ayrılan ve konaklayacakları otellere giden Rus yolcuların ortak olarak ilk söyledikleri cümle, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik." oldu.

Yolculardan Aleksandra Trushlyakova, AA muhabirine, tatil için geldiği Antalya'da bir hafta boyunca keyifli günler geçireceğini dile getirdi.

Uzun süredir bu zamanı beklediklerini aktaran Trushlyakova, "Sınırlar açılınca hemen geldim. Tatilde tüm zamanımı denizde geçirmeyi planlıyorum. Güzel bir tatil yapacağımı düşünüyorum. Bütün yılın yorgunluğunu Antalya'da atacağım" dedi.

Arkadaşıyla ilk defa Antalya'ya gelen Anna Cherepkova da Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

Uçak seferlerinin başladığını öğrenir öğrenmez Antalya için bilet aldıklarını anlatan Cherepkova, "Bugünü çok bekledik, burada olmaktan çok mutluyuz. Hayal gibi geliyor bize. Çok iyi bir tatil planlıyoruz." diye konuştu.

Anna Zhıla da Rusların Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok sevdiklerini belirtti.

Çok sayıda Rus'un Antalya'ya gelmek için sabırsızlandığını vurgulayan Zhıla, "Bizim gibi daha birçok arkadaşımız buraya gelmek için gün sayıyor. Gelmeden önce Antalya ile ilgili çok bilgi edindik. İlk uçaktan da biletlerimizi aldık. Şimdi buradayız, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

"Güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyorum"

Eşi ile Antalya'ya gelen Tatiana Korniıova, daha önceki yıllarda da tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi.

Kovid-19 sürecinde de en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu düşündüklerini anlatan Korniıova, şunları kaydetti:

"Türkiye'de salgınla ilgili alınan önlemleri yakından takip ettik. Hiç düşünmeden tercihimizi Türkiye'den yana kullandık. Antalya'ya geldik, Kemer'de tatil yapacağız. Sınırların açılacağı günü özlemle bekledik. Burada tatilde olmaktan mutluyuz. Burada güvenli ve keyifli bir tatil geçireceğimize inanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde de buradan ayrılacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA