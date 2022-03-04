Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi - Haberler

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Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Rusların havadan saldırdığı Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında sivil can kayıplarının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentine dün düzenlediği hava saldırısında sivil can kayıplarının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Çernigiv Valiliğinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün şehirdeki sivil yapılara düzenlediği hava saldırısında 8'i kadın 47 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 18 kişinin ise yıkılan binaların enkazından kurtarıldığı kaydedildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin dünkü açıklamasında, Çernigiv'de 33 kişinin cesedinin enkaz altından çıkarıldığı duyurulmuştu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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