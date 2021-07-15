"Rusların gözünden 15 Temmuz" kitap oldu

Türkiye'de 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında yaşananları haberleştiren ve konuyla ilgili araştırma yapan Rusya vatandaşlarının hatıraları ve görüşleri bir kitapta toplandı.

Türkiye'de 15 Temmuz'da hain darbe girişimi sırasında yaşananları haberleştiren ve konuyla ilgili araştırma yapan Rusya vatandaşlarının hatıraları ve görüşleri bir kitapta toplandı.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi uzmanları tarafından Rusça olarak hazırlanan "İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya'dan Görüş" isimli kitap, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılında yayımlandı.

Darbe girişiminin gerçekleştiği gece Türkiye'de bulunan Rus görgü tanıkları, ülkeyi yakından takip eden gazeteci ve uzmanların hatıraları ile görüşlerine yer verilen kitap, Rus basınında o dönemde çıkan haberler ve son 5 yıldır Rusya-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmelere yer veriyor.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Türkiye Masası araştırma görevlisi ve Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Amur Gadjiev, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Faridun Usmonov ve gazeteci Radik Amirov'un kaleme aldığı kitapta, suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova, 15 Temmuz gecesi Rusya'da izin yapan Karlov'un şaşkınlığını anlattı.

Kitapta eşinin o gece hiç uyumadığını aktaran Marina Karlova, "Darbe girişiminin başarısız olduğuna dair haber bizi rahatlattı. Seçimler sonucu iktidara gelen meşru ülke lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, Türkiye'yi yönetmeye devam etti. Türk yöneticileri ve halkı bu zor dönemde saygıya değer kararlılık göstermiştir." ifadesini kullandı.

"Erdoğan'ın ekonomi politikası ve karizması darbe girişimini başarısızlığa uğrattı"

Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov da Türkiye'de darbe girişiminin başarısızlığının nedenlerine dikkati çekti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği çok başarılı sosyal, ekonomi politikası nedeniyle ülkenin Avrupa ülkeleri standartlarında bambaşka bir ülke haline geldiğini kaydeden Markov, Erdoğan'a halk tarafından büyük destek verildiğini ve darbenin başarılı olabilmesi için bir koşul bulunmadığını ifade etti.

Markov, "Darbenin başarısız olmasının diğer nedenlerinden biri de Erdoğan'ın kişisel özellikleri. Erdoğan, 20. yüzyılın en büyük ve karizmatik dünya liderlerinden biridir. İmza attığı başarılar gerçekten şaşırtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura