Ruslardan İstanbul aktarmalı Taliban turu! 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi
Rusya'da bir turizm şirketi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası ilginç bir tura imza attı. Bu tur programına göre Rusya'dan yola çıkacak olan grup, İstanbul aktarmalı olarak Afganistan'a "Taliban turu" yapmaya gidecek. Afganistan'a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.
Krasnoyarsk kentinde tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, "Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan'a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan'a tur düzenlemenin yolunu bulduk" dedi.
İSTANBUL'DA AKTARMA YAPILACAK
Turun detayları ise şöyle: "İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul'dan Kabil'e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor.
SADECE TALİBAN KONTROLÜNDEKİ YERLERE GİDİLECEK
35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil'e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor."
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