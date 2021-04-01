Ruslara bilgi satan İtalyan subayın karısı eşini savundu Açıklaması

İtalya'da para karşılığı bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan İtalyan donanmasında görevli subay Walter Biot'un eşi Claudio Carbonara, kocasının ekonomik sıkıntı çektiği için böyle bir şey yapmak zorunda kaldığın ve Ruslara çok fazla bilgi vermediğini savundu.

İtalya'da para karşılığı bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan İtalyan donanmasında görevli subay Walter Biot'un eşi Claudio Carbonara, kocasının ekonomik sıkıntı çektiği için böyle bir şey yapmak zorunda kaldığın ve Ruslara çok fazla bilgi vermediğini savundu.

İtalyan gizli servisi ve jandarmasının operasyonu sonucu, Rus yetkiliye para karşılığında ülkesi ve NATO'ya ait gizli bilgileri verirken yakalanan İtalya Deniz Kuvvetleri Siyaset Planlama Dairesinde görevli 56 yaşındaki Biot'un eşi Carbonara, Corriere della Sera gazetesine konuştu.

Carbonara, kocasının ülkesine ihanet etmediğini savunarak, "Size garanti ederim ki Ruslara verebileceğinin en azını verdi. O aptal ya da sorumsuz biri değil. O sadece çaresiz biri. Geleceğimiz ve çocuklarımız için endişeliydi. O nedenle bunu yaptı. Walter gerçekten krizdeydi. Bu ödemeleri karşılayamayacağından endişe ediyordu. Kovid-19 yüzünden fakirleştik." dedi.

Eşinin 3 bin avroluk maaşının 4 çocuk ve 4 köpekli ailesini geçindirmeye yetmediğini belirten Carbonara, "Pomezia'daki 268 bin avroluk evimizin taksiti 1200 avro sadece. Buna ek olarak, çocukların okulu ve kesinlikle onların geri kalmasını istemediğim sosyal ve spor aktiviteleri. Ahlaksızlık yok, lüks yok ancak günlük yaşam uzun vadede ağırlığını hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Eşinin 30 yıldır ülkesine hizmet ettiğini vurgulayan Carbonara, dünden bu yana eşine ulaşamadığını, avukat dahi bulamadığını ifade etti.

Bu arada Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklanarak cezaevine konulan Walter Biot'un sorgusuna bugün başlayacağı belirtildi.

İtalya ile Rusya'yı karşı karşıya getiren olay

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 30 Mart'ta jandarma ekipleri, bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkiliyi Roma'daki bir otoparktaki gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.

İtalyan donanmasında firkateyn komutanlığı da yapmış olan İtalyan subay Walter Biot gözaltına alınmış, olayla bağlantılı 2 Rus diplomat İtalya tarafından sınır dışı edilmişti.

Rus askeri yetkiliye, aralarında NATO ile ilgili bazı gizli bilgi ve belgeleri 5 bin avro karşılığında aktardığı sırada suçüstü yakalanan İtalyan subaya casusluk ve devlet güvenliğini tehlikeye atmak suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana İtalya-Rusya ilişkilerinde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin