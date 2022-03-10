Ruslar konut için İstanbul ve İzmir'e gelebilir

İSTANBUL (Deutsche Welle) - Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile getirilen yaptırımlar Rus yatırımlarının rotasını da etkileyecek. RTİB Başkanı Naki Karaaslan'a göre Rusya'nın özellikle konut yatırımlarındaki yeni durağı İstanbul ve İzmir olacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında hem Rus şirketleri hem de Rus vatandaşları çok sayıda yaptırıma maruz kaldı. Bu kapsamda Rusların yurt dışındaki varlıklarına ve yatırımlarına yönelik yaptırımların büyüklüğü de gün geçtikçe artırıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde önemli miktarda varlığı bulunan Rus iş insanlarının bu yaptırımlar karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise henüz belli değil.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine ve güçlü ekonomik ilişkilere dikkat çeken Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, kendileri için en önemli önceliğin barışın sağlanması olduğunu anlattı.

Son yıllarda Rusya ve Türkiye arasında 100 binin üzerinde ortak evliliğin gerçekleştiği bilgisini paylaşan Karaaslan, savaştan dolayı gelinen noktada kimsenin mutlu olmadığını söyledi.

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonrasında Türkiye üzerinde farklı bir hareketin yaşanabileceğini dile getiren Karaaslan, "Rusya'da Batı'ya karşı soğuk bir bakış açısı var. Bu savaş bitse de artık devam edecek. Yaptırımlar Rusları zor durumda bıraktı. Avrupa'da çok farklı yatırımları var ama ben özellikle konut alımlarında Avrupa'dan İstanbul ve İzmir'e bir geçiş olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllardan itibaren Ruslar konut almak için İstanbul ve İzmir'i tercih edecek" şeklinde konuştu.

Ruslar üçüncü sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de yabancılara 58 bin 476 konut satıldı.

Satışlarda 2020 yılına göre yüzde 43.5'lik artış gözlenirken İran vatandaşları 10 bin 56, Irak vatandaşları 8 bin 661, Rusya vatandaşları 5 bin 379, Afganistan vatandaşları 2 bin 762 ve Alman vatandaşları da 2 bin 358 konut alımı gerçekleştirdi.

Buna göre sadece Aralık ayında İran vatandaşları 1462 adet, Irak vatandaşları 1039 adet ve Rusya vatandaşları 885 adet konut aldı.

Rusların B planı Türkiye

Şimdiye kadar Türkiye'den konut satın alan Rusların genellikle 50-100 bin euro bandında yatırım yaptığını söyleyen Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal ise son günlerde Türkiye'den konut almak için çok sayıda Rus vatandaşından telefon aldıklarını ve yapılan görüşmelerde 50-100 bin euroluk tutarın artık 200 bin euro seviyelerine yaklaştığını gördüklerini ifade etti. Akbal'a göre savaş nedeniyle alım gücü yüksek nitelikli Rus yatırımcılar İstanbul, Ankara ve İzmir'den ev bakıyor ve bunu uzun dönem olarak planlıyor.

Akbal, Rusların Türkiye'de konut yatırımı yapmasını giderek artan yaptırımlar sonrasında bir "B planı" operasyonu olarak değerlendiriyor. Akbal, Rus vatandaşlarının Batı'nın tavrını uzun süre unutmayacağını ifade ediyor.

Ancak Naki Karaaslan, ikili ticari ilişkiler özelinde bu durumun sadece konut alanında değil ticaretin her aşamasında kendisini göstereceğini belirtiyor. Rusların Türkiye'deki yatırımları ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Rusya'da yerleşik kişilerin Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 7 milyar 700 milyon dolar seviyesinde.

Karaaslan, özellikle İstanbul'da Ruslar tarafından çok önemli lojistik yatırımlarının bulunduğunu en büyük yatırımın ise Mersin'de inşa edilen nükleer santral olduğunu belirtiyor.

Türk firmalarının da Rusya'da milyarlarca dolarlık yatırımının bulunduğunu söyleyen Karaaslan, "Savaşın uzaması tüm dünyayı olumsuz etkileyecek. Tek çözüm yolu barış. Biz de en kısa sürede barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Emre Eser

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Deutsche Welle / Güncel