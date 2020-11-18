Ruslar'ın tatil tercihi Türkiye oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ruslar'ın tatil tercihi Türkiye oldu

18.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:41
Ruslar'ın tatil tercihi Türkiye oldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği açıklandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği açıklandı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurtdışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi. Türkiye ise belirtilen dönemde toplam 1.1 Rus turist ağırladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi'nin verilerine göre Ruslar, temmuzeylül döneminde yabancı ülkelere yaklaşık 771 bin turistik sefer gerçekleştirdi. Turistik amaçla yurtdışına yapılan seferlerin yüzde 98'inin (757 bin 500) destinasyonu Türkiye oldu. Rus vatandaşlarının Türkiye'den sonre en çok seyahat ettiği ülkeler sırasıyla; 1 milyon 28 bin kişiyle Abhazya, 398 binle Ukrayna, 146 binle Kazakistan, 81 binle Finlandiya, 43 binle Litvanya, 36 binle Güney Osetya, 35 binle Çin, 29 binle Estonya ve 26 binle İngiltere oldu.

Ancak Tur Operatörleri Birliği, bu ülkelerden yalnızca Türkiye'ye seyahat edenlerin turist olarak gittiğine dikkat çekiyor. Diğer ziyaretler ise, özel ya da iş seyahati niteliğinde olarak ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu
Koronavirüs aşısı CoronoVac: Türkiye'de de denenen Çin aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür
Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü : Gözlem noktasında Türkiye de olacak
Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü : Gözlem noktasında Türkiye de olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Arda Turan Ozan Tufan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ruslar'ın tatil tercihi Türkiye oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:05:12. #1.15#
title