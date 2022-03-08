"Ruslar'ın Kiev'e Girmelerini Önlüyoruz" - Haberler

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"Ruslar'ın Kiev'e Girmelerini Önlüyoruz"

DailyMotion.com - Güncel
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VOA Türkçe'nin Kiev'in merkezindeki devlet dairelerinin bulunduğu bölgeden sorularını yanıtlayan Ukrayna'nın en geç milletvekili Sviatoslav Yurash, "Şu anda Kiev'deyim. Kiev savaşın her gün devam ettiği bir şehir. Çember altına alınmayı önlemek için mücadele ediyoruz" dedi.

VOA Türkçe'nin Kiev'in merkezindeki devlet dairelerinin bulunduğu bölgeden sorularını yanıtlayan Ukrayna'nın en geç milletvekili Sviatoslav Yurash, "Şu anda Kiev'deyim. Kiev savaşın her gün devam ettiği bir şehir. Çember altına alınmayı önlemek için mücadele ediyoruz" dedi

DailyMotion.com - Güncel

Milletvekili, Ukrayna, Çember, Kiev, Güncel, Haberler

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