Ruseva, 1 Yıl Daha Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Bulgar orta oyuncu Hristina Ruseva'nın sözleşmesi uzatıldı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan 26 yaşındaki voleybolcu ile 1 yıllık yeni mukavele imzalandığı bildirildi.



Açıklamada, "Yeni sezonda da Galatasaray'da mücadele etmeye devam edecek Hristina Ruseva'ya sarı-kırmızı forma altında başarılar dileriz." denildi.