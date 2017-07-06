Ruşen Akdeniz Yılın Sporcusu Seçildi

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde yapılan anketler, ve kamuoyu yoklamaları sonucunda lise ikinci sınıf öğrencisi Kahramanmaraşlı Ruşen Akdeniz, Türkiye genelinde 2017 yılının sporcusu seçildi.



Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu, her yıl üniversitelerde yaptığı anketler ve araştırmalar sonucunda sanat dünyası, iş dünyası, siyaset dünyası, spor dünyası ve eğitim dünyası gibi birçok dalda yılın en başarılı insanlarını seçerek ödüllendiriyor. Bu yıl yapılan anketler ve araştırmalar sonucunda Türkiye genelinde yılın sporcusu ödülünü almaya Kahramanmaraş'ta lise eğitimine devam eden tekvando spor dalında spor yapan Ruşen Akdeniz seçildi. Akdeniz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan 2015- 2016 sezonunda Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Çeyrek Final müsabakalarında Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Burdur, Adana illerinden toplamda 110 kız ve erkek sporcunun katıldığı müsabakalarda memleketi Kahramanmaraş'ı temsil edip, Akdeniz Bölgesi üçüncüsü olarak derece aldı.



Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "Ruşen Akdeniz başarılı bir sporcu olmasının yanında aynı zamanda okulunda da çok başarılı, Türk örf ve adetlerine sonuna kadar bağlı bir öğrenci olma özelliğine sahiptir" denildi.



Ruşen Akdeniz'e ödülünün önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Konfederasyonu yöneticileri tarafından Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin de katılacağı bir törende takdim edileceği açıklandı. 2017 yılında yılın sporcusu seçilen Ruşen Akdeniz'in eğitim masraflarının tamamının da Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından karşılanacağı bildirildi. - ANKARA