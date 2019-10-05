05.10.2019 23:54

Bu yıl 5'incisi düzenlenen, Rusya'nın ünlü edebiyatçısı Aleksandr Puşkin'in 200'üncü doğum yıl dönümüne atfedilen Rusça Olimpiyatları'nın finali Marmaris'te gerçekleştirildi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final etabına Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 finalist katıldı.

Türk ve Rus milli marşlarının çalınmasıyla başlayan finalde Rusça öğrenen lise, kolej ve üniversite öğrencileri dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşan yeterlilik testinden geçti. İki dilli çocuklar için olimpiyatlar 6-9 yaş (küçükler) ve 10-15 yaş (büyükler) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Finalistler, Rusça bilgilerini dil ve edebiyat kategorisinde ayrı ayrı gösterdi. Genç katılımcılar Rusça düzeyini belirlemek için sözlü bir mülakattan geçirildi ve Puşkin'in şiirleri okudu.

Rus Dünyası Vakfı desteği ile Slav Dilleri Eğitimcileri ve Tercümanlar Derneği tarafından yapılan organizasyonda, Türkiye genelinde 3 binden fazla katılımcıyı, üniversitelerin Rus Dili bölüm başkanları değerlendirdi.

Halkların Rusya Dostluk Üniversitesi (RUDN) olimpiyatları düzenlemede aktif rol, Rusya Federasyonu Başkanlığına bağlı Rusya Ulusal Ekonomi Akademisi (RANEPA) temsilcileri de olimpiyat finallerinde yer aldı.

Rossotrudniçestvo temsilciliği ana ödülü olarak Türkiye geneli Rusça Olimpiyatı'nda ilk sırada yer alanlara, Rusya Federasyonu hükümetinin burs programı çerçevesinde Rus üniversitelerinde eğitim imkanı vereceği kaydedildi.

Olimpiyatların Organizasyon Komitesi Başkanı Karina Düzçimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki olimpiyatlara Türkiye'nin 28 ilinden 3 bin civarında katılımcının olimpiyatlarda değerlendirildiğini söyledi.

Olimpiyatlarının finalini bu yıl Marmaris'te gerçekleştirdiklerini belirten Karina Düzçimen, "Finalde 100 öğrencimiz yarıştı. Biz Türkiye ile komşu ülkeyiz. İyi ilişkiler geliştirmek için bu olimpiyatları düzenliyoruz. Amacımız Rus dilinin yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki öğretim düzeyinin yükseltilmesi, Türk vatandaşlarının Rus dilini öğrenmeye olan ilgisinin teşvik edilmesi." dedi.

Kaynak: AA