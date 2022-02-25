Rus zırhlı birlikleri Ukrayna'nın güneyinde - Haberler
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Rus zırhlı birlikleri Ukrayna'nın güneyinde

AA - Güncel
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Rusya'nın askeri operasyonları Ukrayna'nın büyük bir kısmında etkili olurken ülkenin güneyinde yer alan Herson kenti de çatışmalardan etkilenmeye başladı.

Rusya'nın askeri operasyonları Ukrayna'nın büyük bir kısmında etkili olurken ülkenin güneyinde yer alan Herson kenti de çatışmalardan etkilenmeye başladı. Dünden itibaren kente girmeye başlayan Rus zırhlı birlikleriyle Ukrayna ordusu arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bomba seslerinin yankılandığı Herson'da yaşayan siviller, kendilerini korumak için binaların bodrum katlarını sığınak olarak kullanıyor. Herson civarındaki kara yolunda seyreden araçlardan çekilen görüntülerde Rus zırhlı birliklerine bağlı personel taşıyıcı ve tankların şehir merkezine doğru ilerlediği görülüyor.

Rus zırhlı birlikleri Ukrayna'nın güneyinde

Rus zırhlı birlikleri Ukrayna'nın güneyinde

Rus zırhlı birlikleri Ukrayna'nın güneyinde

AA - Güncel

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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