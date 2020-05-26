Rus yolcu uçağında sosyal mesafe kavgası
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Rus yolcu uçağında sosyal mesafe kavgası

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan yolcu uçağında iki kişi, sosyal mesafe tartışmasında birbirine girdi.

Rus yolcu uçağında sosyal mesafe kavgası
26.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:20

Rusya'da Soçi-Moskova seferini yapan yolcu uçağında iki kişi, sosyal mesafe tartışmasında birbirine girdi.

Soçi-Moskova seferini gerçekleştiren uçağın Domodedovo Havaalanı'na inişinin ardından iki yolcu arasında "sosyal mesafe" kavgası çıktı. Uçaktan inmek için acele eden yolcunun bir başka yolcuya fazla yaklaşması ve diğer yolculara da çarpması nedeniyle çıkan kavga, diğer yolcular tarafından kaydedildi. O anlarda hakaretler havada uçuşurken, iki yolcu yumruk yumruğa birbirine girdi. Görevli personel kavgaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Kavga eden iki yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Acele ettiği belirtilen yolcuyla kavga eden kişi, "Bana dokundu" diyerek sosyal mesafenin korunmadığını öne sürdü. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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