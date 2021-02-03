Rus yetkiliden "ülkedeki yoksulluk sorunu daha da kötüleşebilir" uyarısı
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Rus yetkiliden "ülkedeki yoksulluk sorunu daha da kötüleşebilir" uyarısı

03.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:42
Rus yetkiliden

Rusya Sayıştayı Sosyal Koruma ve Kültür Denetimi Dairesi Müdürü Olga Samarina, ülkedeki işsizlere yönelik 2020'de yürürlüğe giren desteklerin 2021'de sona ereceğini belirterek, "Buna bağlı olarak yoksulluk sorunu daha da kötüleşebilir.

Rusya Sayıştayı Sosyal Koruma ve Kültür Denetimi Dairesi Müdürü Olga Samarina, ülkedeki işsizlere yönelik 2020'de yürürlüğe giren desteklerin 2021'de sona ereceğini belirterek, "Buna bağlı olarak yoksulluk sorunu daha da kötüleşebilir. Devletin destekleri, Rusya'daki yoksulluk seviyesinin istikrarlı hale gelmesini sağlayamadı." dedi.

Samarina, başkent Moskova'da düzenlenen "Düşük gelirli vatandaşların gıdaya erişimini sağlamak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya'da artan yoksulluk sorununu değerlendirdi.

Rusya'daki yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısının 2020'nin ilk dokuz ayında 19,6 milyon kişiye yükseldiğine işaret eden Samarina, "Devletin destek tedbirleri, Rusya'daki yoksulluk seviyesinin istikrarlı hale gelmesini sağlayamadı. Rusya'da şu anda reel gelirleri artırmaya ve yoksulluğu azaltmaya yönelik üzerinde mutabık kalınmış bir politika bulunmuyor." diye konuştu.

Hükümetin, yetersiz kalmasına rağmen geçen yıl çok sayıda desteği yürürlüğe koyduğunu anlatan Samarina, "İşsizlere yönelik 2020'de yürürlüğe giren destekler bu yıl sona erecek. Buna bağlı olarak yoksulluk sorunu daha da kötüleşebilir." dedi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre ülke ekonomisi Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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