Rus yapımı "Sputnik V" aşısının ilk dozları Sırbistan'a ulaştı
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Rus yapımı "Sputnik V" aşısının ilk dozları Sırbistan'a ulaştı

04.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:21
Rus yapımı

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının ilk dozları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının ilk dozları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a getirildi.

Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünce geliştirilen aşıdan 20 doz, son laboratuvar testleri için Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeye ulaşan aşıların uzmanlar tarafından incelendikten sonra kullanıma uygun olup olmadığının belirleneceğini ifade etti.

Pfizer ile BioNTech'in ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı için de Sırbistan'da lisans başvurusu yapıldığını belirten Vucic, iki aşının da aynı anda araştırılacağını söyledi.

Pfizer ile BioNTech'in ortak geliştirdiği aşının da ilk dozlarının yıl sonuna kadar Sırbistan'a ulaşacağını dile getiren Vucic, gelecek şubat ayının sonuna kadar 350 bin doz aşının ülkeye getirilmesini beklediklerini bildirdi.

Vucic, aşıların ücretsiz olacağını kaydetti.

Salgının başından beri en ağır dönemi yaşayan Sırbistan'da bugüne kadar 199 bin 158 kişide virüs tespit edildi ve 1765 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Katı tedbirlerin yeniden uygulanmaya başlandığı ülkede, kafe, restoran, bar, gece kulübü ve alışveriş merkezleri cuma günü saat 17.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar kapalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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