Rus Yapımı Asırlık Çelik Köprü Restore Edilip, Kullanıma Açıldı

ARDAHAN'ın merkeze bağlı Hasköy köyünde bulunan Rus yapımı asırlık çelik köprü, aslına uygun olarak restore edilerek yeniden yaya kullanımına sunuldu.

Merkeze bağlı Hasköy'de 1890 yılında yapıldığı bilinen ve 50 yıl öncesine kadar Ardahan ile Kars arasında ulaşımı sağlayan Hoçvan Çayı'nın üzerindeki tarihi çelik köprü, karayolu güzergahının değişmesi ve yeni köprünün yapılmasıyla birlikte atıl hale geldi. Hasköy'de yukarı ıle asagı mahallelerini birbirine bağlayan tarihi köprünün ahşapları da tahrip oldu. Kullanılmaz hale gelen köprünün onarılması için köy muhtarı Atilla Avşar, Karayolları Genel Müdürlüğü'yle iletişime geçti. Restorasyon kapsamında, çelik gövdesi sağlam olan 25 metre uzunluğundaki köprünün taştan yapılan ayakları onarıldı, üzerine ise 40 santimetre kalınlığında ahşap malzeme örtülerek yaya geçişine açık hale getirildi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri tarihi köprüyü görmeye davet eden köy muhtarı Atilla Avşar, "Bu köprü, Ardahan-Kars yolunu bağlayan çok eski Rus döneminden kalma bir köprüdür. Yeni yol yapıldığı zaman ihmal edildi. Benim dönemimde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verdim. Bakanlıktan ve Cumhurbaşkanımızın kanalıyla bu köprü onarıma geçti. Bu demirler ve köprü, Rus döneminde yapılmış ve Kars, Ardahan, Erzurum istikametine bağlanmış. O dönem burası anayoldu. Ruslar bu köprüyü yapmış, halen sağlam. Restorasyon için gelen mühendisler köprüyü eski teknolojiye göre onardılar" diye konuştu.

- Ardahan