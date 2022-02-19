Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları'na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna Sınır Muhafızları'na bağlı Schastye (Mutluluk) sınır kapısına ateş açtı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı'ndan yayınlanan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, Ukrayna kontrolündeki Schastye Sınır Kapısı'nın ateş altına alındığı duyuruldu. Ayrılıkçılar tarafından açılan ateş anında kontrol noktasında bulunan bir görevli o anları anbean kayıt altına alırken, şaşkınlığını da gizleyemedi. Görüntülerde, görevlinin yanından geçen kurşunların sesi de çok net bir şekilde duyuldu.

(Bekir Keskin/İHA)

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna sınır kapısına ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title