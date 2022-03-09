Rus VTB bankası "yuan mevduatı" hesabı sunmaya başladı
AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB, müşterilerine Çin para birimi yuanla mevduat hesabı açma seçeneği sundu.
Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB, müşterilerine Çin para birimi yuanla mevduat hesabı açma seçeneği sundu.
VTB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle yuan cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre, 3 aylık yuan cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 8 faiz verilecek.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi