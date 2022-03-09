Rus VTB bankası "yuan mevduatı" hesabı sunmaya başladı - Haberler

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Rus VTB bankası "yuan mevduatı" hesabı sunmaya başladı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rus VTB bankası

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB, müşterilerine Çin para birimi yuanla mevduat hesabı açma seçeneği sundu.

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB, müşterilerine Çin para birimi yuanla mevduat hesabı açma seçeneği sundu.

VTB'den yapılan yazılı açıklamada, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle yuan cinsinden mevduat hesabı seçeneğinin müşterilere sunulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, 3 aylık yuan cinsinden mevduat hesabına yıllık yüzde 8 faiz verilecek.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Döviz, Rusya, Ekonomi, Haberler

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