Rus Viktor'dan 120 euro emekli maaşıyla mutluluğun formülü! Viktor Kasantsev bir emekli, ama kendini hala genç hissediyor.

Viktor Kasantsev bir emekli, ama kendini hala genç hissediyor. Üstelik çok genç. 72 yaşındaki Kasantsev, kendine "şekilsiz şekilci" diyor. Viktor tüm kıyafetlerini kendisi dikiyor ve çantalarını modaya uygun şekilde şık aksesuarlarla süslüyor. 120 euroluk emekli maaşı az gelse de o bir şekilde hayatın tadını çıkarmayı öğrenmiş.

Kaynak: DailyMotion.com