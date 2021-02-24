Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

24.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:40
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan peş peşe geçen Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 12.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi ise saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi'nin bulunduğu Kilitbahir köyünde dağın yamacına kazınan  'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerine boğazdan geçişleri sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus ve Yunan savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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