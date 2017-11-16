Rus ve Türk kadınlarından domates yeme yarışması



ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Domatexpo Fuarı'nda düzenlenen domates yeme yarışmasında Türk ve Rus kadınlar birbirleriyle yarıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın da katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Domatesin onlarca çeşidinin yer aldığı Domatexpo fuarında, Antalya'da yerleşik yaşayan Rus kadınlarla Kumlucalı kadınlar arasında domates yeme yarışması düzenlendi. 3 dakika süren yarışta Türkiye'nin birincisi 1 kilo 689 gram, Rusya'nın birincisi ise 722 gram domates yedi. Domates yeme yarışmasında her iki ülkenin birinci, ikinci ve üçüncülerine çeyrek altın ile madalya verildi.

Birincilerin ödüllerini veren Bakan Fakıbaba, yarışmacıların boyunlarına domatesten çelenk taktı.