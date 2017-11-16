Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Domatexpo Fuarı'nda, Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı 3 dakika süren yarışta Türkiye'nin birincisi 1 kilo 689 gram, Rusya'nın birincisi ise 722 gram domates yedi.



Domatesin onlarca çeşidinin yer aldığı Domatexpo Fuarı'nda, Antalya'da yerleşik yaşayan Rus kadınlarla Kumlucalı kadınlar arasında domates yeme yarışması düzenlendi. Yarışma sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve protokol üyelerinin izlediği domates yeme yarışmasında her iki ülkenin birinci, ikinci ve üçüncülerine çeyrek altın ile madalya verildi. Türkiye adına yarışmada birinci olan Ela Karakaya, 3 dakikada 1 kilo 689 gram domates yerken, Rusya'nın birincisi Lera Starkova ise 722 gram domates yedi. Birincilerin ödüllerini veren Bakan Fakıbaba, yarışmacıların boyunlarına domatesten çelenk taktı. - ANTALYA