Rus ve rejim uçaklarının telsizini dinleyip, sivilleri bombardımandan önce uyarıyor

25.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:28

Suriye'nin İdlib kentinde, 6 yıldır telsiz başında Rus ve rejim telsizlerini dinleyen Ebu Ömer (43), uçakların bombalayacağı yerleri önceden öğrenerek telsizden ılımlı muhalifleri ve sivilleri uyarıyor. Bombaların düştüğü yerlere ambulans ve itfaiyeyi yönlendiriyor. Savaştan sonra telsiz başında Rusça da öğrenen Ebu Ömer, uyarılarıyla birçok can kurtardı.

2011 yılının Mart ayında Suriye'nin Ürdün sınırındaki Deraa kentinde daha fazla özgürlük ve demokrasi isteyenler sokağa çıktı. Ancak, rejim güçleri göstericilerin bu isteğine silahla karşılık verdi. Rejimin muhalif gösterilere kanlı müdahalesi ile oluşan öfke seli bir anda tüm Suriye'ye yayıldı. Suriye ordusunun yayılan gösterileri bastırmak için silah kullanmaya devam etmesiyle, rejim karşıtları da silahlanarak iç savaşı başlattı ve bazı bölgeleri merkezi yönetimden aldı. Yıllardır devam eden ve milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı iç savaşta Rusya ve İran desteğiyle rejim, son yıllarda muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri geri almaya başladı. Milyonlarca insan gibi yerinden edilen İdlib'in Serakib ilçesinde çiftçilik yapan Ebu Ömer, muhaliflerin ve sivillerin üzerinde her türlü baskıyı uygulayan rejimle başa çıkabilmek için bir yöntem geliştirdi. Rejimin bombardımanından kaçarak İdlib'e yerleşen Ömer, burada daha önceden meraklısı olduğu telsiz dinleme becerisini geliştirerek Rus ve rejim uçaklarının telsizini dinlemeye başladı.

'UÇAKLAR GELİYOR KAÇIN'6 yıl önce kurduğu düzeneklerle, Rus ve Beşar Esad rejimi uçaklarının telsiz kodlarını çözen Ebu Ömer, bütün zamanını telsiz başında geçiriyor. Yıllardır aralıksız dinlemesi sayesinde Rusça öğrenmeye de başlayan Ömer, uçakların hangi yönden gelip, nereyi bombalayacağını pilotların kullandığı kodları çözerek belirlemeye başladı. Son zamanlarda, telsiz başından ayrılmayan Ebu Ömer, telsizden ulaştığı sivillere 'Uçaklar geliyor kaçın', 'Bombardıman başlıyor güvenli yerlere sığının' şeklinde anonslar yapıyor. Savaş uçaklarının, muhaliflerin bulunduğu bölgelere yönelmesi durumunda ise 'Uçaklar geliyor. Allah'a sığının kardeşlerim. Kendinizi koruyun. Zafer sizlerin olacak' şeklinde moral veren sözlerle telsizden sesleniyor.

'KIZIM EVİMİZİ HATIRLAMAK İÇİN BİR AVUÇ TOPRAK ALDI'

2014 yılından bu yana görevinin sivilleri, savaş uçaklarının tehlikesi konusunda uyarmak olduğunu söyleyen ve bombardımanlarda 2 kardeşini kaybeden 3 çocuk babası Ebu Ömer şöyle dedi: "Uçak şehirlere bomba attığında, ambulansları ve sivil savunmayı patlama mahalline yönlendirmek bizim işimiz. Bombalar yangına neden olursa, yangınları söndürmek için yetkili araçlara mesajlar göndeririz. Bir ateşkes söz konusu olduğunda bile uçakların gökyüzünden ayrılmadığını duyuyoruz. Çünkü Rusya ve Esad rejimi aldatıcı. Uçaklar, hep masum insanları vuruyor. Attıkları bombalar hep sivilleri hedef alıyor. Yaşadığım yer olan Serakib'den ayrılırken, küçük kızım yere eğilip bir avuç toprak aldı. Toprağı önce kokladı sonra cebine koydu. Evini her zaman hatırlayabilmesi için bunu yaptığını söyledi. Allah'tan tek umudumuz ve isteğimiz, şehrimize tekrar dönebilmek. Ne olursa olsun isterlerse bizi bombalasınlar bir gün yine topraklarımıza gideceğiz. Bu zalimlik bir gün son bulacak."

Görüntü Dökümü----------------

-Telsizciden görüntü, dinleme yapması

-İdliblileri uyarması

-Telsiz uyarısının ardından savaş uçaklarını bombardımana başlaması

Kaynak: DHA