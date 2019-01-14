Rus ve Japon Dışişleri Bakanları Barış İçin Bir Arada

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya gelerek, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri imzalanamamış barış anlaşmasını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Moskova'da bir araya geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri imzalanamamış barış anlaşmasını görüşeceklerini açıklayan Taro Kono, ortak yol bulacaklarını söyledi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Rusya ziyareti öncesi ön hazırlıklarını da yapacaklarını söyleyen Kono, ekonomik işbirliği için ön hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Kono, toplantının basına açık kısmında Rus Bakan Lavrov'a hitaben, "Bugün sizinle Başbakan Abe'nin Rusya'ya beklenen ziyaretini verimli hale getirmek için görüşmek istiyorum" diye konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA