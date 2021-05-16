Rus ve İngiliz gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus ve İngiliz gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' adlı açık deniz devriye gemisi Karadeniz'e açılmak için İstanbul Boğazından geçti.