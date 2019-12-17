Rus ve hint ordusundan ındra-2019 tatbikatı
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Rus ve hint ordusundan ındra-2019 tatbikatı

Rus ve Hint ordusundan Indra-2019 tatbikatıRusya (DHA) ? Rusya ve Hindistan ordularının Indra-2019 ismiyle düzenledikleri ortak askeri tatbikatı sürdürüyor.

17.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:50

Rus ve Hint ordusundan Indra-2019 tatbikatı

() ? Rusya ve ordularının Indra-2019 ismiyle düzenledikleri ortak askeri tatbikatı sürdürüyor. Hindistan'da gerçekleştirilen tatbikatın görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Rusya Baltık Filosu'na ait savaş gemileri grubunun katıldığı tatbikatın 'kıyı' aşaması, 10-15 Aralık arası Mormugao limanında, 'deniz' aşaması da 16-19 Aralık arası Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Rus ve hint ordusundan ındra-2019 tatbikatı
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