Rus ve Hint ordusundan Indra-2019 tatbikatı
Rusya ve Hindistan ordularının Indra-2019 ismiyle düzenledikleri ortak askeri tatbikatı sürdürüyor.
Rusya ve Hindistan ordularının Indra-2019 ismiyle düzenledikleri ortak askeri tatbikatı sürdürüyor. Hindistan'da gerçekleştirilen tatbikatın görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Rusya Baltık Filosu'na ait savaş gemileri grubunun katıldığı tatbikatın 'kıyı' aşaması, 10-15 Aralık arası Mormugao limanında, 'deniz' aşaması da 16-19 Aralık arası Hint Okyanusu'nda gerçekleştirilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------Tatbikattan görüntüler