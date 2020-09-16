Rus ve ABD uçakları Uzak Doğu'da karşı karşıya geldi
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Rus ve ABD uçakları Uzak Doğu'da karşı karşıya geldi

Rusya ile Japonya arasında tartışma konusu olan Kuril Adaları çevresinde ABD'ye ait keşif uçağı uçuş gerçekleştirince Rus MİG-31 tipi savaş uçağı ABD'nin uçağına yaklaştı.

Rus ve ABD uçakları Uzak Doğu'da karşı karşıya geldi
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:11

Rusya ile Japonya arasında tartışma konusu olan Kuril Adaları çevresinde ABD'ye ait keşif uçağı uçuş gerçekleştirince Rus MİG-31 tipi savaş uçağı ABD'nin uçağına yaklaştı.

Rusya ile ABD arasında zaman zaman Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde yaşanan uçuş gerginliği bu kez Uzak Doğu'ya taşındı. Sovyetler Birliği ile Japonya arasında 1955'te yapılan bir anlaşma ile 56 adadan oluşan ve bin 300 kilometrelik alanı kapsayan Kuril Adaları ile ilgili Rusya ile Japonya arasında tartışma devam ederken Japonya, adaların kendilerine iade edilmesini istiyor. İki ülke arasında adalar ile ilgili görüşmeler halen devam ederken, gün içinde ABD'ye ait B-1B Lancer tipi stratejik bombardıman ve keşif uçağı Kuril Adaları çevresinde keşif uçuşu yaptı. Bunun üzerine Rusya'ya ait MİG-31 tipi savaş uçağı, ABD'ye ait uçağa yaklaşarak kendi sınırlarına yaklaşmasını önledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait uçağın sınır ihlali gerçekleşmeden yapıldığı ve uluslararası hukuka uygun olarak müdahalenin gerçekleştiği duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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