Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi
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Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi

Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya ve ABD'ye ait savaş uçakları Pasifik Okyanusu ve Bering Denizi üzerinde karşı karşıya geldi.

Rusya ve ABD'ye ait savaş uçakları Pasifik Okyanusu ve Bering Denizi üzerinde karşı karşıya geldi.

ABD ve Rus savaş uçakları arasında dün Karadeniz üzerinde sıcak temas yaşamasının ardından bugün de iki ülkenin hava kuvvetine ait uçaklar farklı noktalarda karşı karşıya geldi. Sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yapan yabancı bir uçağın tespit edildiği ve bunun üzerine Rus MİG-31 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı tarafından yabancı uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon keşif uçağı olduğu tespit edildi. Uçağa Pasifik Okyanusu'nda Kamçatka'nın güneydoğusu boyunca eşlik edildi" ifadeleri yer aldı.

Bering Denizi üzerinde de 2 uçak müdahale etti

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan bir başka açıklamada ise ABD'ye ait bir keşif uçağının Bering Denizi üzerinde Rus hava sahasından uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Rus hava kontrol sistemleri tarafından Bering Denizi üzerinde yabancı ülkeye ait bir hava unsuru tespit edildi. Bunun üzerine MİG-31 ve SU-35 savaş uçakları kalkış yaptı. Hava unsurunun ABD'ye ait B-52N stratejik bombardıman uçağı olduğu tespit edildi. Uçağa Bering Denizi boyunca eşlik edildi" bilgilerine yer verildi. Ayrıca açıklamada ABD uçaklarının sınır ihlali gerçekleştirmediği belirtilirken her iki uçuşun da uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştiği vurgulandı.

Dün ABD keşif uçağının Karadeniz üzerindeki uçuşuna müdahale eden Rusya bu uçuşlar sırasında da sınır ihlalinin gerçekleşmediğini duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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