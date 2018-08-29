Rus Uzmanlar Türkiye'nin Nükleer Silah Üretebilecek Güce Sahip Olduğunu Söyledi

Türkiye'nin Batı'dan tamamen kopması durumunda nükleer silah geliştirebileceği iddiasını değerlendiren Rus uzman Nikulin, "Türkiye, elbette bir potansiyele sahip. Oldukça gelişmiş bir ülke ve bu alanda uzman yetiştirebileceği gibi yurt dışından da uzman getirebilir." dedi.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara-Washington hattındaki gerilimle bağlantılı olarak, Türkiye'nin Batı'dan tamamen kopması durumunda uzun vadede nükleer silahlanmaya gitmesi tehdidinin bulunduğunu belirtmişti.

NİKULİN: TÜRKİYE BU POTANSİYELE SAHİP

Sputnik'e demeç veren BM Biyolojik Komisyonu eski üyesi İgor Nikulin, "Türkiye, elbette bir potansiyele sahip. Oldukça gelişmiş bir ülke ve bu alanda uzman yetiştirebileceği gibi yurt dışından da uzman getirebilir." dedi.

"TÜRKİYE 5-6 YILDA NÜKLEER SİLAH GELİŞTİREBİLİR"

Rusya'nın inşa edeceği Akkuyu nükleer güç santrali de dahil Türkiye'de inşa edilecek nükleer santrallerden bahseden Nikulin, Ankara'nın işlenmiş nükleer yakıtları nerede toplanacağı konusunu şimdilik belirsiz süreliğine rafa kaldırmasının şüphe uyandırdığını belirterek, "Eğer Türkiye kendi başına hareket ederse 10 yılda, teknik yardım alırsa 5-6 yılda nükleer silah geliştirebilir." diye konuştu.

"BATI TÜRKİYE'Yİ HAYDUT DEVLET İLAN EDERSE, HER ŞEY MÜMKÜN HALE GELİR"

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın Türkiye'yi bir süre dizginleyeceğini ancak ABD'nin eylemlerinin Ankara'yı ciddi tedbirler almaya itebileceğini savunan Rus uzman, "Anlaşma, elbette Türkiye'yi dizginleyecek. Batı'yla ilişkiler her şeye rağmen istikrarlı olacak. Ancak Batı, Türkiye'yi haydut devlet kategorisine koyarsa, o zaman her şey mümkün." diye ekledi.

"TÜRKİYE HEDEF KOYARSA, BUNU HİÇBİR ŞEY ENGELLEYEMEZ"

Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu ve kitle imha silahları uzmanı Nikolay Kostikin, Türkiye'nin kimyasal silah geliştirme hedefi koyması halinde bu hedefe ulaşmayı önleyecek bir neden bulunmadığını belirtti.

Bazı ülkelerin buna karşı çıkacağını kaydeden Kostikin, "Şu anda hiç kimse, nükleer ülkeler kulübünün genişlemesini istemiyor. Nükleer silah sahibi tüm ülkeler, bunu engellemeye çalışacak. Eğer Ortadoğu'da nükleer silah geliştirilirse, bu durum istikrarsızlığa neden olur." ifadelerini kullandı.