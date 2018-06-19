Rus Öğrenci, Etek Altı Video Çekenlerin Cezasız Kalmasını Protesto Etmek İçin Soyundu

Rus öğrenci Anna Dovgalyuk, Rusya'daki upskirting (etek altı çekimler) ile ilgili yasayı protesto etmek için soyunarak poz verdi. Farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Dovgalyuk, St. Petersburg metrosunda eteğini kaldırarak protesto gösterisi düzenledi.

CEZALANDIRILMIYOR

Upskirting, yabancı birinin kurbandan habersiz bir biçimde eteğinin altından görüntülerini kaydetmesine verilen isim. Son yıllarda internet ile birlikte hızla yayılan bu olay, pek çok ülkede basit suçlar arasında sayıldığı için düzgün bir biçimde cezalandırılmıyor. İngiltere geçtiğimiz günlerde aldığı kararla etek altı görüntülerin izinsiz bir biçimde çekilmesini diğer röntgencilik suçlarıyla eşitleyerek 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasayı onayladı.

"BİZDEN UZAK DUR"

Anna Dovgalyuk, "Bu video, eteklerin altına bakmaktan hoşlanan herkese adanmıştır" başlığıyla YouTube'da paylaştığı videoda "Sizin kurbanınız haline gelen tüm kadınlar adına, buraya bak ve bizden uzak dur" dedi.

3 BUÇUK MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Video yaklaşık 3 buçuk milyon görüntülenme alsa da istenen amaca ulaşabilmiş değil çünkü yorumların çoğunun hakaret içerikli olduğu görülüyor. Genç kız, aynı İskoçya, Yeni Zelanda ve bazı ABD eyaletlerinde olduğu gibi bu eylemin Rusya'da da cezalandırılmasını istiyor.

Dovgalyuk, "Toplumumuzda genellikle sessiz kalınan ciddi bir sorununa dikkat çekmek istiyorum" açıklamasında bulundu.