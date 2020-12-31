Rus ulusal kayak takımını taşıyan araç nehre düştü

Rus ulusal kayak takımını taşıyan araç, İtalya ile İsviçre sınırında don nedeniyle kontrolden çıkarak nehre düştü.

Rus ulusal kayak takımını taşıyan araç, İtalya ile İsviçre sınırında don nedeniyle kontrolden çıkarak nehre düştü. Sürücü ve 5 kayakçı, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rusya ulusal kayak takımını taşıyan araç İtalya'nın İsviçre sınırına yakın Livigno bölgesinde kontrolden çıkarak, nehre düştü. Kaza, yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Yerel medya, kaza sonucu aracın buza saplandığını ifade etti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kayakçının mahsur kaldığı kaydedildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu sürücü ve 5 kayakçıyı mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Kazaya ilişkin sporcuların hafif yaralandıkları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı